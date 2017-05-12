Новости Беларуси. К большим спортивным планам. Координационная комиссия II Европейских олимпийских игр прибыла 12 мая в Минск. Планируется, что рабочая группа посетит такие объекты, как «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта. Футбольный манеж, а также студенческая деревня. Запланирован и ряд официальных встреч, на которых стороны обсудят подготовку турнира.

Право на проведение вторых летних Евроигр мы получили в октябре 2016 года. Первая такого рода Олимпиада прошла в Азербайджане в июне 2015-ого. Тогда белорусские атлеты завоевали 43 медали, 10 из них – золотые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.