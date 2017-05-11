На чемпионате мира по муай-тай в белорусской копилке появились первые две золотые медали

но Карен Тумасян из-за травмы не смог выйти на ринг и автоматически стал обладателем серебра.

Новости Беларуси. Две золотые медали, и это не предел. Четверг почти полностью был отдан на откуп молодым спортсменам, которые выступают в категории Б. За победу должны были побороться пять наших атлетов,

Повреждение помешало выступить в полную силу Роману Довнару, а Владиславу Шейтко не хватило опыта, чтобы бороться за чемпионский титул.

А вот Дмитрий Филипов и Максим Петкевич свои поединки провели уверенно и стали обладателями золотых медалей.

Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:

Максим Петкевич уже участвовал в Чемпионате Европы в классе А и был чемпионом Европы. Также Роман Довнар, который был у нас призёром мира, финалистом Европы прошлого года.

Филиппов Дмитрий участвовал уже в Чемпионате Мира в Таиланде.

У ребят есть за плечами хорошие поединки, есть опыт боёв. Они знают всех своих противников практически, изучают, готовят заранее. Тренеры с ними работают, поэтому показывают результат.