На чемпионате мира по муай-тай в белорусской копилке появились первые две золотые медали
Новости Беларуси. Две золотые медали, и это не предел. Четверг почти полностью был отдан на откуп молодым спортсменам, которые выступают в категории Б. За победу должны были побороться пять наших атлетов,
но Карен Тумасян из-за травмы не смог выйти на ринг и автоматически стал обладателем серебра.
Повреждение помешало выступить в полную силу Роману Довнару, а Владиславу Шейтко не хватило опыта, чтобы бороться за чемпионский титул.
А вот Дмитрий Филипов и Максим Петкевич свои поединки провели уверенно и стали обладателями золотых медалей.
Михаил Степанов, главный тренер сборной Беларуси по восточным видам единоборств:
Максим Петкевич уже участвовал в Чемпионате Европы в классе А и был чемпионом Европы. Также Роман Довнар, который был у нас призёром мира, финалистом Европы прошлого года.
Филиппов Дмитрий участвовал уже в Чемпионате Мира в Таиланде.
У ребят есть за плечами хорошие поединки, есть опыт боёв. Они знают всех своих противников практически, изучают, готовят заранее. Тренеры с ними работают, поэтому показывают результат.
Завтра заключительный день чемпионата.
Зрителей ждет самое интересное – финалы в женской части и титульные бои в мужских состязаниях.
Наш спортсмен Вадим Васьков из-за травмы не сможет бороться за золото, но кроме него пять белорусских бойцов выйдут на ринг сражаться за чемпионство. В женской части три финала с участием белорусок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».