Дипломированных специалистов спортивной отрасли страны стало больше

В актовом зале университета физкультуры торжественно вручили дипломы выпускникам-2007. С напутственным словом к молодым преподавателям и тренерам обратился ректор вуза Михаил Кобринский. Отметим, нынешний выпуск отличается высоким уровнем теоретической и практической подготовки. Каждый восьмой из 395 выпускников дневного отделения получил диплом с отличием. А многие из них уже хорошо известны в Беларуси и за рубежом, благодаря своим спортивным достижениям. К примеру, фристайлистка Ассоль Сливец, завоевавшая минувшей зимой "серебро" Чемпионата Мира.