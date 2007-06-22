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Дипломированных специалистов спортивной отрасли страны стало больше

22 июня 2007 14:20
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В актовом зале университета физкультуры торжественно вручили дипломы выпускникам-2007. С напутственным словом к молодым преподавателям и тренерам обратился ректор вуза Михаил Кобринский. Отметим, нынешний выпуск отличается высоким уровнем теоретической и практической подготовки. Каждый восьмой из 395 выпускников дневного отделения получил диплом с отличием. А многие из них уже хорошо известны в Беларуси и за рубежом, благодаря своим спортивным достижениям. К примеру, фристайлистка Ассоль Сливец, завоевавшая минувшей зимой "серебро" Чемпионата Мира.

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