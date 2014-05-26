Чемпионат мира по хоккею завершен. Какие впечатления увозят домой игроки и болельщики, и что дал Беларуси ЧМ?

Новости Беларуси. ЧМ-2014 стал первым в современной истории Беларуси. И, по словам Рене Фазеля, лучшим в истории уже мировой. Белорусская сборная показала 7 результат. Арифметика более чем достойная, как, впрочем, и организация спортивного форума. Ее хвалили практически все. А что дал чемпионат мира самим белорусам? И каков профит Минска от грандиозного события? Итогами в следующем сюжете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат рекордов. Таким спортивный форум стал еще не закончившись. Побив пражские цифры – на родной чемпионат всего пришло больше 500 000 зрителей – праздник хоккея запомнился настроением.

Вместе с настроением страна получила и практические бонусы. Зоны гостеприимства, к примеру, останутся с нами. Идея, признается городская власть, себя полностью оправдала. Эти места в Минске действительно были самыми праздничными. И сытными. За две недели чемпионата там съели, в том числе и драников, на 5 миллионов долларов. Такую кассу наравне с иностранцами сделали и сами белорусы.

Нина Емельянова, заместить начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Мы здесь не учитываем предприятия общественного питания, магазины. Очень пользовалась спросом наша белорусская продукция. С сегодняшнего дня уже разрешена продажа белорусских товаров с символикой ЧМ по хоккею. И поэтому все, кто остались, и белорусские граждане смогут приобрести в магазинах по доступным ценам данные сувениры.

В привычный ритм входит и студенческая деревня. Ее 26 мая покинуло 700 болельщиков, и отмечают волонтеры — нехотя. Может быть, поэтому некоторые из иностранных гостей забыли вещи. Найденное в камерах хранения, конечно же, вернется к своим владельцам. Но такую забывчивость здесь называют хорошей приметой.

Анатолий Луцкий, начальник студенческого городка БГУИР:

Есть хорошая примета — деньги бросать в какой-нибудь фонтан, чтобы вернуться. Я думаю, что тем гостям, которым понравилось у нас, они, наверное, таким образом хотели отметиться оставшейся вещью, чтобы сюда вернуться снова.

Рекорды во время чемпионата ставили не только на аренах. Транспортники столицы вправе похвастаться своими достижениями — заполненную до отказа «Минск-Арену» после сирены, что называется «развезли» за 18 минут. Полторы сотни дополнительных составов, новые рейсы и время работы до поздней ночи. Ритм после турнира останется будничным, а вот сообщения на английском, комфортабельные автобусы и униформу водителей обещают сохранить.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Эта традиция останется. И после чемпионата мира они будут работать в этой форме. Это дисциплинирует водителя, повышается его статус.

Организовывали чемпионат Федерация хоккея и Министерство спорта. Они взяли на себя основную работу. Вместе со специалистами обеспечивали комфорт для гостей и волонтеры. Тысяча человек. Один из них – Владислав. Он отвечал за международную прессу. Студент признается. По чемпионату мира и его символу уже скучает.

Владислав Скобля, волонтер:

Запомнился невероятный волат, хотя мы все его называем Валера. Талисман просто невероятный. Многим нравится в Беларуси, потому что они приехали сюда впервые. То, что они увидели многих впечатлило.

Отлично сыграла, как и хоккейная сборная, команда правопорядка. Сотрудников милиции 26 мая награждали. И было за что. Служба, которая на первый взгляд как-будто не видна, принесла результаты. Крупных правонарушений за время чемпионата просто не было. Такую форму работы возьмут на заметку.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника управления охраны правопорядка МВД РБ, подполковник милиции:

Сотрудники, которые были привлечены к этому мероприятию, получили колоссальный опыт обеспечения охраны общественного порядка во время крупных массовых спортивных мероприятий. Соответственно, по прибытии на места, будут претворять в жизнь.

Александр Гришко, старший сержант милиции особого назначения УВД Брестского Облисполкома:

Наградили меня за то, что раскрыл преступление. Украли у гражданина Чехии фотоаппарат. Мы быстро отреагировали и раскрыли это преступление (за минут 15 -10). Настолько было слажено, сработанно и продуманно, что не было преступнику возможности скрыться.

Страна сделала себе имидж. Открытой и радушной. Он, наверняка, ответ на уже наболевший вопрос: как развивать туризм. Иностранные гости уже рекомендуют Беларусь в своих странах. Точно так же как и эта семья. В Минск Алеся и Михаил специально прилетели из Хабаровска. За 10 тысяч километров. Не только купить магнитик.

Михаил и Олеся Тычковы, туристы (Россия):

Минск покарил. Покарили люди воспитанием, культурой.

Нам до той чистоты, аккуратности и уюта, которые у вас в городе, нам, конечно, еще далеко. Ради такого можно через полмира проехать.

Минск, безусловно, от чемпионата только приобрел. И специалисты в этом случае, подводя итог, спорят только в какой сфере больше. В сухом остатке одни плюсы. Гостиницы, спортивные площадки, инфраструктура. Все это прослужит долго. А главное, будет напоминать о том, что праздник — когда все вместе!