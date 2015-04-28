Белорусский хоккеист Михаил Стефанович дисквалифицирован на два года за употребление допинга

Новости Беларуси. Неприятная история приключилась с белорусским хоккеистом Михаилом Стефановичем. Российское антидопинговое агентство РУСАДА приняло решение о дисквалификации нашего спортсмена на два года начиная с 10 ноября 2014 года.

25-летний форвард, выбранный на драфте НХЛ под 98 номером, выступал североамериканских минорных лигах, «Гомеле», минском «Динамо», тольятинской «Ладе» и нефтекамском «Торосе». В прошлом сезоне Стефанович играл в клубе ВХЛ «Дизель» из Пензы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».