Чемпионат мира по хоккею-2014: что Минск готов предложить болельщикам и спортсменам

Новости Беларуси. К приезду гостей чемпионата в Минске уже практически все готово. Одной из особенностей предстоящего первенства станут так называемые зоны гостеприимства. Их организуют у Ледового и Дворца спорта, студенческой деревни и, конечно, болельщиков будут ждать возле самих арен. Что еще готова предложить белорусская столица многочисленным поклонникам спорта, которые прибудут в Минск уже совсем скоро?

Гостевые зоны, или, по сути, привычные белорусам ярмарки. Много хорошей музыки, приятные сюрпризы и выгодные покупки. Практически круглосуточно. На трех площадках во время чемпионата мира разместятся своеобразные палаточные города.

Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

Что касается зоны гостеприимства возле Дворца спорта, ее торговая площадь занимает 13 тысяч квадратных метров. Торговые ряды протяженностью 500 метров.

Для того, чтобы окунуться в праздничную атмосферу, не обязательно далеко отходить от места хоккейных баталий. Рядом с аренами разместятся так называемые фан-зоны. Все как принято в мировой практике.

Петр Рябухин, менеджер дирекции чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года:

Это сцена, где будут идти концерты, это экран, где будут трансляции матчей, это магазин сувениров, где будет продаваться с символикой чемпионата мира вся сувенирная продукция, это магазины по продаже напитков, еды. Целый ряд еще тонкостей, которые я не хочу говорить. Пусть это будет сюрпризом для болельщиков.

Выбор, чем заняться на досуге, у болельщиков будет большой и за пределами отведенных зон. Рестораны, в которых уже есть меню на английском языке и утвержденный перечь национальных блюд. Магазины. И, кстати, Беларусь первая из стран СНГ предложила услугу такс-фри. И, конечно, необходимый отдых в гостиницах. На прошлой неделе завершили строительство еще двух отелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ярош, заместитель начальника ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

К завершению уже подходит еще 8 таких объектов. И все находятся на завершающей стадии. Строительная готовность – порядка 95%. Проводятся параллельно пуско-наладочные работы, комплектация номеров, а также подбор персонала и обучение его.

Давно забронированы места и для официальных лиц, судей, самих хоккеистов. Класс гостиницы по регламенту зависит от рейтинга команды: чем выше положение, тем элитнее размещение. Помимо членов команды в делегацию входят сопровождающие лица.

Многие просят поселить всех в одном отеле. Хозяева идут навстречу, благо условия в Минске позволяют. Самая большая делегация у канадцев. Все просьбы родоначальников хоккея и по размещению, и по тренировочному процессу удовлетворили.

Дмитрий Мельник, менеджер дирекции чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года:

Они воспользовались своим право наиболее высокого рейтинга. Они попросили, чтобы их команда размещалась конкретно на «Чижовка-Арене» не в основной зоне, где будут размещаться команды, а на тренировочной. Там будет их основная раздевалка. А на игры они уже будут переходить на большую арену, где им будет предоставлена игровая раздевалка.

Болельщиков в Минске, и это понятно, больше всего будет из соседних стран: Россия, Латвия, Польша, Словакия. Хотя устойчивый интерес к турниру проявляют и экзотические страны.

Антон Кузьмич, специалист по продажам:

Билеты приобретались из Австралии, из Колумбии, из Бразилии, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Тайваня, Китая.

На сегодня продано около 70% билетов.