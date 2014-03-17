Александр Лукашенко - главе Международной федерации хоккея: Гарантирую, что чемпионат в Минске будет самым лучшим чемпионатом в истории

Новости Беларуси. Президент Беларуси гарантирует проведение в Минске лучшего в истории чемпионата мира по хоккею. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главой Международной федерации хоккея, членом Исполкома МОК Рене Фазелем. Президент поблагодарил гостя за колоссальную работу и поддержку, оказанные нашей стране.

Мировое первенство столица примет в мае 2014 года. Такое решение было принято пять лет назад на конгрессе Международной федерации хоккея. Ледовые баталии пройдут на «Минск-Арене» и «Чижовка-Арене». И, по словам президента, на предстоящем чемпионате мира по хоккею на трибунах не будет свободных мест.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я прежде всего, Рене, хочу тебя поблагодарить, честно скажу, за мужество, которое ты лично и Федерация проявили в отношении Беларуси и чемпионата мира, который будет уже точно проведен в Беларуси. Я очень хорошо знаю, какое было давление на Международную федерацию. И вы сами испытывали такое же давление. У нас хоккеисты просто гордятся президентом Международной федерации: «Видите, вот это настоящий мужик, сказал, что спорт вне политики – значит, вне политики, принято решение в Минске проводить чемпионат – значит, будем проводить в Минске». И как бы ни давили, я откровенно говорю, даже засомневался, когда было жуткое давление: думаю, неужели Рене сдастся, отойдет от этих позиций, но выдержал. Я тебе очень благодарен за это.

Я гарантирую, что чемпионат в Минске будет самым лучшим чемпионатом в истории. А самый лучший чемпионат тогда, когда на трибунах нет свободных мест. Я думаю, как спортсмен ты сам это прекрасно понимаешь. И я хочу заверить вас, что у нас свободных мест на всех матчах не будет. И я уверен, что вы будете гордиться этим чемпионатом мира. Потому что вы вложили немало своего труда сразу после принятия решения о проведении здесь чемпионата мира. И вы здесь бывали постоянно, подсказывали, советовали, направляли работу в том русле, в котором надо было. Я думаю, мы немало в этом направлении сделали.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, член исполкома Международного олимпийского комитета:

В первую очередь позвольте выразить слова благодарности. Впервые я посетил Беларусь в 1981 году и уже с того времени помню теплоту и гостеприимство белорусского народа.

Вы упомянули о давлении, которое оказывали на Федерацию. Однако наша позиция однозначна: мы отделяем спорт от политики. И эта позиция осталась неизменна. Мы хотим провести в Беларуси прекрасный чемпионат. И надеемся, что гости, которые приедут в Минск, смогут насладиться гостеприимством и теплотой белорусского народа, а также замечательным спортивным мероприятием.

Работа по подготовке к первенству идет по плану, который одобрил глава государства. Так, с 25 апреля по 31 мая организован безвизовый въезд в нашу страну. Для размещения участников, почетных гостей и туристов планируется открыть 13 гостиниц. Кроме того разработаны схемы целевых маршрутов пассажирского транспорта, определены зоны гостеприимства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы сделали все для чемпионата мира. Мы построили самые современные дворцы, где будут проходить соревнования. У нас есть достаточно запасных площадок, где можно тренироваться в любое время суток. Мы создали всю инфраструктуру (и транспортную, и спортивную) для того, чтобы можно было провести, людям удобно было перемещаться в городе Минске и вообще в республике. Мы полностью открываем для наших гостей страну. Запрещенных мест практически нет. Никаких визовых ограничений, вообще безвизовый въезд гостей в Беларусь по билету, купленному на тот или иной матч. Мы сделали все для того, чтобы и вам не было стыдно, и гости посмотрели нашу страну.

Рене Фазель:

То, как вы подходите к организации соревнований, действительно впечатляет. Мы давно хотели приехать в Беларусь. Ведь у вас по-настоящему хоккейная страна. Мы не сомневались, что вы сможете построить хорошие спортивные площадки и достойно принять спортивных гостей.

Рене Фазель знает Александра Лукашенко и как настоящего любителя хоккея. Поэтому в качестве подарка гость преподнес главе белорусского государства коллекционные шайбы Олимпийских и Паралимпийских игр.