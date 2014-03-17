Биатлонист Мартен Фуркад: Я уже выиграл Большой Хрустальный глобус. Очень этим горжусь!

Новости Франции. 16 марта французский биатлонист Мартен Фуркад стал вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском Контиолахти и обеспечил себе досрочную победу в общем зачете. Фуркад набрал 744 балла, став, таким образом, недосягаемым для ближайших преследователей.

Фуркад стал третьим биатлонистом за всю историю, которому удалось трижды подряд стать победителем общего зачета Кубка мира. Ранее этого добивались француз Рафаэль Пуаре и немец Франк Ульрих.

Мартен Фуркад, французский биатлонист:

Все говорили, что мне следует сосредоточиться на Олимпиаде, а не на тотале. Но я выиграл и олимпийские медали, и Большой Хрустальный глобус. Очень этим горжусь. До того, как я в первый раз завоевал Глобус, не мог себе и представить, что такое произойдет. А теперь у меня их целых три! Рад, что повторил достижение Рафаэля Пуаре – единственного до меня французского биатлониста, которому это удалось.

Справка о чемпионе:

Мартен Фуркад. Его старший брат, Симон Фуркад, тоже представляет сборную Франции по биатлону. Мартен пришел в биатлон, потому что хотел быть похож на старшего брата.

Хобби: Спорт в целом, включая хоккей, дзюдо, плавание, велоспорт, виндсерфинг.

Профессия: Военный, спортсмен.

Кумиры: пловец Майкл Фелпс, бегун Хишам эль-Герруж, регбист Франсуа Трин-Дюк, ски-альпинист Килиан Хорнет, слаломист Тони Эстанге.

«Белые начинают – и выигрывают». Под таким девизом Фуркад провел свою финальную победную гонку в 2012 году. Смотрите видео.

Спортивный девиз: Страдание – это ежедневное чувство, надо быть мазохистом, чтобы тренироваться, как я. Постоянные тренировки означают, что на один день счастья приходится год самоистязания в поисках совершенства. Поэтому я всегда делаю то, что необходимо. За стартовой чертой ты непременно расплатишься за все, что не сделал.

Мартен – уже чемпион. Впрочем, борьба за места в общем зачете Кубка мира у мужчин еще не завершена. Заключительный этап Кубка состоится 20-23 марта в норвежском Холменколлене.