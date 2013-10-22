Чемпионат мира по хоккею-2014: цены на проживание в гостиницах более чем на 10% не вырастут

Новости Беларуси. На возведение гостиниц к чемпионату мира по хоккею направят больше строителей. Для размещения официальных лиц и участников определено 14 гостиниц. Пять из них строят. И завершить этот процесс должны в феврале.

Но, как отмечают в столичном управлении бытового и гостиничного обслуживания, работы на объектах ведут недостаточными темпами, есть дефицит строителей отделочных специальностей. Поэтому их число нужно увеличить.

После открытия новых гостиничных комплексов усилится конкуренция на рынке, снизятся тарифы на услуги отелей. Цены на проживание во время мирового первенства более чем на 10% не вырастут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Новиков, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Оценивая опыт проведения знаковых спортивных мероприятий в других странах мира, прежде всего, допустим, это чемпионат Европы по футболу, который был проведен на территории Украины и Польши, мы пришли к выводу, что на время проведения чемпионата мира по хоккею в Минске необходимо зафиксировать цены на отели. Сегодня заключен меморандум по сдерживанию тарифов на услуги средств размещения. Он подписан Минским горисполкомом вместе с официальным туроператором и дирекцией по проведению чемпионата мира по хоккею. К этому меморандуму присоединились практически все крупные гостиницы на территории города Минска.