Международные эксперты высоко оценили готовность минских спортивных площадок к предстоящему чемпионату мира по хоккею

Новости Беларуси. Вышли на лед. Готовность минских спортивных площадок к предстоящему чемпионату мира по хоккею 22 октября оценили международные эксперты. Среди них – представители стран, уже принимавших подобные первенства, которым хорошо известны все нюансы проведения масштабных спортивных форумов.

Почти 80 международных экспертов... Беспрецедентная встреча накануне предстоящего первенства. Для сравнения, перед чемпионатом мира по хоккею-2013 в Швецию и Финляндию приезжало не больше 20 представителей спонсоров и партнеров.

Кристоф Мауэр, директор по зимним видам спорта компании-коммерческого партнера Международной федерации хоккея:

Чемпионат в Беларуси проводится впервые. Поэтому очень большой интерес он вызывает у партнеров и спонсоров. Для многих Беларусь – это страна, которую еще предстоит открыть. Поэтому не удивительно, что всем гостям будет интересно посмотреть, какие здесь арены и условия.

Международные специалисты два дня будут осматривать основные объекты чемпионата мира по хоккею-2014. Основная арена будущих соревнований уже заслужила самые высокие оценки. Завтра в центре внимания «Чижовка-Арена» и некоторые гостиницы, которые готовятся принять туристов-болельщиков.

Особая гордость хозяев и ценность для гостей – безвизовый режим для болельщиков на время чемпионата. Он, напомним, будет действовать для всех туристов, купивших билеты на соревнования.

Ханнес Эдерер, заместитель генерального секретаря Международной федерации хоккея:

Мы рады, что Беларусь пошла на такой шаг. Это новинка для чемпионатов мира. Сейчас мы работаем над тем, чтобы болельщики и участники спокойно пересекли границу, и делаем все, чтобы избежать каких-либо сложностей.

22 октября на «Минск-Арене» прошла презентация не только чемпионата мира по хоккею-2014. В центре внимания и предстоящие международные соревнования. В рекламных роликах – особенности и сюрпризы мировых первенств ближайших лет. Они пройдут в Чехии и России. Правда, чем будут уникальны эти чемпионаты, так и осталось тайной за семью печатями: презентации прошли за закрытыми дверями. А вот что было в этом году в Швеции и Финляндии, уже не только известно, но и проанализировано. На ошибках учимся.

Евгений Ворсин, директор дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею 2014 года:

Не очень хорошая телевизионная картинка с арен, пустующих арен. Вот этого мы, прежде всего, пытаемся избежать. Мы понимаем, что чемпионат только тогда хорош, когда полно зрителей, ажиотаж зрителей, трибуны, заполненные до отказа, ну, и естественно, высокий уровень хоккейных матчей.

И есть все шансы, что у нас это получится. До чемпионата мира больше полугода, а уже продано 30 тысяч билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.