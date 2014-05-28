Чемпионат мира по футзалу пройдет в Минске и Бресте в апреле 2015 года

Новости Беларуси. Чемпионату мира по футзалу в Беларуси быть! 27 мая было подписано официальное соглашение между нашей страной и представителями Международной федерации о проведении этого крупного спортивного форума.

Лучшие дружины планеты соберутся в Минске и Бресте в апреле 2015 года. Принимать грандов мирового и белорусского футзала нашей стране не привыкать.

В 2012 году в Бресте состоялось континентальное первенство, а в Гомеле в 2013 году гостили сильнейшие клубы в рамках Лиги чемпионов. Высокие гости выразили уверенность, что и нынешний форум пройдет на надлежащем уровне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Роландо Аларкон Риос, президент Международной федерации футзала (Парагвай):

Я уверен, что турнир пройдет на хорошем уровне. Вся инфраструктура, все залы соответствуют нашим требованиям. Все, что я увидел, меня полностью устраивает. Ваши организаторы делают все, чтобы официальные делегации остались довольны.

Валерий Ахумян, президент Европейского союза футзала (Россия):

Приехали, посмотрели и были просто поражены увиденным. У них фактически рот был открыт. Поэтому то, что здесь будет на очень высоком уровне, я в этом не сомневаюсь. И самое главное, конечно, всем надо постараться сделать, и от вас многое зависит, чтобы 10-тысячник или 15-тысячник был заполнен.