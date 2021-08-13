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Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Австрии. У белорусов есть шансы на продолжение борьбы

13 августа 2021 13:32
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Новости Беларуси. Чемпионат Европы по пляжному волейболу принимает Австрия. 32 сильнейшие команды Европы оспорят почетный титул, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Австрии. У белорусов есть шансы на продолжение борьбы-1

Команды поделены на восемь групп. Белорусы попали в квартет Н с Австрией, Бельгией и Россией. Именно с нашими восточными соседями состоялась первая встреча, где Александр Дедков и Павел Петрушко противостояли Константину Семенову и Илье Лешукову.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Австрии. У белорусов есть шансы на продолжение борьбы-4

Увы, наши парни потерпели поражение – 0:2. Однако есть все шансы на продолжение борьбы, так как победитель квартета на прямую выходит в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, отправятся в утешительный плей-офф. В эти минуты наши парни борются против поляков.

# Волейбол # Александр Дедков # Павел Петрушко # Константин Семенов # Илья Лешуков # Фотофакт

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