Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Австрии. У белорусов есть шансы на продолжение борьбы

Команды поделены на восемь групп. Белорусы попали в квартет Н с Австрией, Бельгией и Россией. Именно с нашими восточными соседями состоялась первая встреча, где Александр Дедков и Павел Петрушко противостояли Константину Семенову и Илье Лешукову.

Увы, наши парни потерпели поражение – 0:2. Однако есть все шансы на продолжение борьбы, так как победитель квартета на прямую выходит в 1/8 финала, а команды, занявшие вторые и третьи места, отправятся в утешительный плей-офф. В эти минуты наши парни борются против поляков.