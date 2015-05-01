Новости Беларуси. Чемпионат Европы по художественной гимнастике официально стартовал в Минске. Он принял спортсменок из 37 стран мира. Состязания начались с командного первенства. Квалификацию в этом виде программы преодолели восемь лучших команд. Среди них и белорусы.

Всего за три дня на чемпионате разыграют семь комплектов наград. Среди фаворитов, традиционно, наши спортсменки, а также Россия, Болгария и Азербайджан.

Чемпионат Европы открылся 1 мая официально. Церемонию организаторы приготовили с белорусским акцентом: лазерное шоу, отражающее нашу историю от Средневековья до современности. И народные танцы. В общем, спорт плюс национальный колорит.

Впрочем, до церемонии открытия у гимнасток был соревновательный день. Первый. Утром квалификацию в групповом упражнении проходили юниоры. В число восьми сильнейших попали и белорусы, заняв третье место. Результат комментирует главный тренер сборной.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Очень волновались, очень трудно вначале стартовать. И у себя дома ответственность просто зашкаливает. Я надеюсь, что они справятся и дальше будет хорошо.

А некоторые команды сегодня и развлекались. К примеру, сборная Хорватии. Девушки проехали по Минску с экскурсионным маршрутом от привокзальной площади до Уручья. Европейские спортсменки оценили белорусскую столицу.

Петра Рибарич, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Хорватия):

Мне очень нравится город. Погода отличная. У вас все очень приветливые. Я была у вас четыре года назад, тогда я не видела ничего из того, что есть сейчас. Например, «Минск-Арену». И я знаю, что вы планируете построить Дворец для художественной гимнастики.

Квалифицировались дальше по итогам первого дня и взрослые, то есть сеньоры. Так в гимнастике звучит эта категория. 1 мая выступали с обручем и мячом. Впереди – выступления с булавой и лентой. Самые зрелищные. Их можно будет увидеть в «Минск-Арене».

Ксения Полякова, участница чемпионата Европы по художественной гимнастике (Россия):

Очень большой зал, комфортный, есть все условия для тренировок, большое количество площадок. Мы настроены выступить так, как от нас зависит, сделать все по максимуму.

Белорусская сборная заявила на чемпионат девять спортсменок.

Команда, кстати, у нас не то слово сильная. На прошлом первенстве Европы мы взяли пять медалей. Правда, только «серебро» и «бронзу». Тот факт, что белорусские девушки подготовились, отмечают и зарубежные специалисты.

Марина Игнатьева, главный тренер сборной Польши по художественной гимнастике:

Я очень давно знаю, что такое белорусская гимнастика. Прекрасная гимнастика, очень сильные гимнастки, великолепная арена, прекрасные условия и очень доброжелательные хозяева.

Главный «козырь» нашей сборной – это Мелитина Станюта. Знаменитая спортсменка сейчас находится в отличной форме. Недавно она взяла три награды на этапе Кубка мира в Италии.

Но вот «золота» в копилке белорусской грации очень мало: буквально две медали со Всемирных игр. Поэтому на домашнем первенстве тренерский штаб и сама спортсменка будут надеяться на самые высокие результаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.