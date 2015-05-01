Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям чемпионата Европы по художественной гимнастике в Минске

Новости Беларуси. Соревновательная программа стартовала. Официальное открытие – вечером. Беларусь принимает чемпионат Европы по художественной гимнастике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск приехали спортсменки из 37 стран. Нынешний чемпионат уже успели назвать самым представительным за всю историю подобных соревнований. На них будут разыграны 7 комплектов медалей.

Приветствие участникам и гостям чемпионата Европы по художественной гимнастике направил президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко.

«В Минске большой спортивный праздник – чемпионат Европы по художественной гимнастике, который собрал лучших представительниц этого грациозного вида спорта. Проведение у нас турнира такого уровня – это еще одно свидетельство авторитета отечественной школы художественной гимнастики, богатой на звездные имена и победы», – говорится в приветствии.