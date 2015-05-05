Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2015: 9 белорусских медалей, автографы и стимул заняться спортом

Все девочки от трех до 10 хотя бы раз представляли себя парящей в воздухе гимнасткой с лентой в руках. На силуэт грациозной девушки в прыжке можно смотреть как на огонь, воду или сад камней – вечно.

Фантазии и мечты имеют свойство растворяться, однако для некоторых сон становится явью.

Юрия Исаченко:

Я люблю больше всего, наверное, мяч, но если сказать, что я люблю только один предмет, это неправильно. Я люблю все предметы, потому что другие предметы, если я скажу, что люблю только мяч, обидятся.

Спортивный путь грации труден и тернист с первых шагов.

Юрия Исаченко:

Когда меня тянули, растягивали, я плакала, но никогда не хотела бросить художественную гимнастику.

Те, кто познал боль, познал вкус побед.

Юрия Исаченко:

В спорте хочу добиться больших успехов и стать олимпийской чемпионкой. В 2016 году чемпионат Европы среди юниорок. И я очень надеюсь туда попасть.

На взрослый чемпионат Европы допускаются спортсменки старше 15 лет. Чтобы попасть в команду, надо быть самой лучшей. Просто лучшие поддерживают подруг на трибунах. Огромная удача, когда форум проводится дома.

Минск принимает континентальное первенство второй раз.

Интерес белорусов к художественной гимнастике неподдельный. Среди болельщиков – и известные в прошлом олимпийцы, и те, кто только думает заняться гимнастикой, а, точнее, их родители. Так или иначе чемпионат Европы – долгожданный праздник спорта, за которым стоит труд десятков людей.

Болельщики:

Я болела за Беларусь.

Считаю, что Беларусь достойно встретила чемпионат, потому как сама атмосфера и профессионализм, который здесь представлен, достоин уважения.

Молодцы наши девчонки, так держать.

Если вы еще не определились, отдать ли ребенка в этот вид спорта, мяч лишним не будет, ведь он с самого чемпионата Европы. И кто знает, быть может, именно купленный здесь предмет станет отправной точкой. Тем более, что таланты есть у многих.

Но какой же праздник без автографов?

Болельщики:

Мелитина Станюта мне написала «Удачи!»

Я взяла у Стефании Манаховой.

Я хочу взять автограф у Яны Кудрявцевой.

Минский чемпионат Европы собрал рекордное количество участниц: 37 стан, которые разыграли семь комплектов наград. Из 21 медали девять положили в свою копилку белоруски.

Под нескончаемые аплодисменты зрителей наши юные грации смогли расположить к себе самых беспристрастных судей и завоевать «золото».

Гимнастки:

Посвящаем победу тренерам и родине.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Это наш золотой запас, наше будущее. И второй такой же есть состав.

В современной художественной гимнастике, выйдя в европейскую восьмерку финалисток, все без исключения девушки претендуют на медали. Именно поэтому поддержка зрителей очень важна, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Никто не сможет ощутить на себе ту эмоциональную и физическую нагрузку, которую преодолевают спортсменки на ковре, лучше, чем юные грации.

Мелитина Станюта ждала именно такой поддержки.

Мелитина Станюта, пятикратный призер чемпионата Европы-2015 по художественной гимнастике:

Спасибо всем, кто пришел. Столько эмоций на фоне дикой усталости, но у меня счастье просто из ушей.

В отдельных видах программы Мелитина Станюта и Екатерина Галкина боролись за медали во всех финалах.

Екатерина Галкина, трехкратный призер чемпионата Европы-2015 по художественной гимнастике:

Наверное, впервые в жизни после последнего вида у меня даже слеза проронилась.

Не было бы этой россыпи белорусских медалей, если бы не новоиспеченные тренеры национальной команды Юлия Бичун и Любовь Черкашина, которые одержимы художественной гимнастикой.

Юлия Бичун-Комарова, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:

У меня мурашки по коже. Я очень рада, мне очень приятно, что я смогла приложить к этому руку, что здесь тоже есть какая-то и моя, хоть и маленькая, заслуга.

Любовь Черкашина, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:

Замечательные гимнастки. Что Мелита, что Катя. Они, правда, показывают ту гимнастику, на которую хочется смотреть, после которой хочется плакать и вести своих детей в зал.

Тысячи детских глаз наблюдали за грациозными спортсменками на ковре, тысячи детских сердец болели за красоту и труд, тысячи душ отдавали себя во имя победы.

Девять медалей – это виктория всех белорусов. Искренняя благодарность зрителям – автограф звезды.