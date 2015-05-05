Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2015: 9 белорусских медалей, автографы и стимул заняться спортом

Все девочки от трех до 10 хотя бы раз представляли себя парящей в воздухе гимнасткой с лентой в руках. На силуэт грациозной девушки в прыжке можно смотреть как на огонь, воду или сад камней – вечно.
Фантазии и мечты имеют свойство растворяться, однако для некоторых сон становится явью.
Юрия Исаченко:
Я люблю больше всего, наверное, мяч, но если сказать, что я люблю только один предмет, это неправильно. Я люблю все предметы, потому что другие предметы, если я скажу, что люблю только мяч, обидятся.
Спортивный путь грации труден и тернист с первых шагов.
Юрия Исаченко:
Когда меня тянули, растягивали, я плакала, но никогда не хотела бросить художественную гимнастику.
Те, кто познал боль, познал вкус побед.
Юрия Исаченко:
В спорте хочу добиться больших успехов и стать олимпийской чемпионкой. В 2016 году чемпионат Европы среди юниорок. И я очень надеюсь туда попасть.
На взрослый чемпионат Европы допускаются спортсменки старше 15 лет. Чтобы попасть в команду, надо быть самой лучшей. Просто лучшие поддерживают подруг на трибунах. Огромная удача, когда форум проводится дома.
Минск принимает континентальное первенство второй раз.
Интерес белорусов к художественной гимнастике неподдельный. Среди болельщиков – и известные в прошлом олимпийцы, и те, кто только думает заняться гимнастикой, а, точнее, их родители. Так или иначе чемпионат Европы – долгожданный праздник спорта, за которым стоит труд десятков людей.
Болельщики:
Я болела за Беларусь.
Считаю, что Беларусь достойно встретила чемпионат, потому как сама атмосфера и профессионализм, который здесь представлен, достоин уважения.
Молодцы наши девчонки, так держать.
Если вы еще не определились, отдать ли ребенка в этот вид спорта, мяч лишним не будет, ведь он с самого чемпионата Европы. И кто знает, быть может, именно купленный здесь предмет станет отправной точкой. Тем более, что таланты есть у многих.
Но какой же праздник без автографов?
Болельщики:
Мелитина Станюта мне написала «Удачи!»
Я взяла у Стефании Манаховой.
Я хочу взять автограф у Яны Кудрявцевой.
Минский чемпионат Европы собрал рекордное количество участниц: 37 стан, которые разыграли семь комплектов наград. Из 21 медали девять положили в свою копилку белоруски.
Под нескончаемые аплодисменты зрителей наши юные грации смогли расположить к себе самых беспристрастных судей и завоевать «золото».
Гимнастки:
Посвящаем победу тренерам и родине.
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Это наш золотой запас, наше будущее. И второй такой же есть состав.
В современной художественной гимнастике, выйдя в европейскую восьмерку финалисток, все без исключения девушки претендуют на медали. Именно поэтому поддержка зрителей очень важна, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Никто не сможет ощутить на себе ту эмоциональную и физическую нагрузку, которую преодолевают спортсменки на ковре, лучше, чем юные грации.
Мелитина Станюта ждала именно такой поддержки.
Мелитина Станюта, пятикратный призер чемпионата Европы-2015 по художественной гимнастике:
Спасибо всем, кто пришел. Столько эмоций на фоне дикой усталости, но у меня счастье просто из ушей.
В отдельных видах программы Мелитина Станюта и Екатерина Галкина боролись за медали во всех финалах.
Екатерина Галкина, трехкратный призер чемпионата Европы-2015 по художественной гимнастике:
Наверное, впервые в жизни после последнего вида у меня даже слеза проронилась.
Не было бы этой россыпи белорусских медалей, если бы не новоиспеченные тренеры национальной команды Юлия Бичун и Любовь Черкашина, которые одержимы художественной гимнастикой.
Юлия Бичун-Комарова, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
У меня мурашки по коже. Я очень рада, мне очень приятно, что я смогла приложить к этому руку, что здесь тоже есть какая-то и моя, хоть и маленькая, заслуга.
Любовь Черкашина, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике:
Замечательные гимнастки. Что Мелита, что Катя. Они, правда, показывают ту гимнастику, на которую хочется смотреть, после которой хочется плакать и вести своих детей в зал.
Тысячи детских глаз наблюдали за грациозными спортсменками на ковре, тысячи детских сердец болели за красоту и труд, тысячи душ отдавали себя во имя победы.
Девять медалей – это виктория всех белорусов. Искренняя благодарность зрителям – автограф звезды.