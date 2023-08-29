Двухдневный учебный сбор для хоккейных тренеров страны завершился в Минске

Новости Беларуси. В столице завершился кэмп для детских хоккейных тренеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На протяжении двух дней наставники юных спортсменов принимали участие в образовательных семинарах. И оттачивали полученные знания на практике.

Тренерский сбор – событие традиционное. Два предыдущих года акцент делался на подготовке специалистов, работающих с начальными группами. Сейчас внимание уделили и повышению квалификации наставников ребят постарше. С каждым разом интерес к кэмпу среди преподавателей только растет.

Павел М ихед, начальник управления по развитию и детско-юношескому хоккею ФХБ : Наиболее активно участвуют в кэмпах те тренеры, которые заинтересованы в своем развитии. Конечно, есть резерв в этом смысле. Мы хотели бы привлекать как можно больше тренеров для наших лагерей. Но те, кто хочет учиться, из года в год участвуют в этих мероприятиях.

Егор Сычев, тренер СДЮШОР имени Руслана Салея:

Новые упражнения, новые эмоции. Мы работали сегодня на технику катания, технику владения клюшкой и шайбой. Каждый тренер вносит свой вклад в наше развитие. И самое главное, что у нас есть – это общение с тренерскими штабами разных городов, каждый приехал делиться своим опытом. Я надеюсь, что мы вместе будем развиваться дальше и растить наших детей в сборные.

Главная задача тренерских кэмпов – повышение квалификации наставников юных спортсменов. Обмен опытом между специалистами в перспективе окажет положительное влияние на развитие хоккеистов.