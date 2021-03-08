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Чемпионат Беларуси по хоккею. В первом раунде плей-офф состоялись четыре матча

08 марта 2021 17:20
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Новости Беларуси. 8 марта в первом раунде плей-офф чемпионата страны по хоккею состоялись четыре поединка. В полдень на лед в Жлобине вышли местный «Металлург» и «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости трижды выходили в матче вперед, но всякий раз «волки» отыгрывались. Команды в итоге дошли до овертайма, где удача была на стороне динамовцев. Точный бросок Копытина в большинстве принес «бело-синим» викторию – 4:3 – и позволил сравняться по победам в серии – 2:2.

Чемпионат Беларуси по хоккею. В первом раунде плей-офф состоялись четыре матча-1

Такой же счет установился в противостоянии «Немана» и «Гомеля». После двух периодов матча в Гродно цифры на табло были равными, но в финальной трети хозяева забросили дважды, при этом не пропустив. 3:1 в игре, по два в серии. Следующие матчи в данных дуэлях состоятся в среду, 10 марта, в Молодечно и Гомеле.

Чемпионат Беларуси по хоккею. В первом раунде плей-офф состоялись четыре матча-4

А уже вечером четвертые победы в своих парах одержали «Юность» и «Шахтер», таким образом оформив себе путевки в полуфинал плей-офф.

# Хоккей Беларуси # Павел Копытин # Фотофакт

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