Чемпионат Беларуси по хоккею. В первом раунде плей-офф состоялись четыре матча

Новости Беларуси. 8 марта в первом раунде плей-офф чемпионата страны по хоккею состоялись четыре поединка. В полдень на лед в Жлобине вышли местный «Металлург» и «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гости трижды выходили в матче вперед, но всякий раз «волки» отыгрывались. Команды в итоге дошли до овертайма, где удача была на стороне динамовцев. Точный бросок Копытина в большинстве принес «бело-синим» викторию – 4:3 – и позволил сравняться по победам в серии – 2:2.