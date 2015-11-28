Чемпионат Беларуси по хоккею: «Шахтер» обошел «Юность» на старте второго этапа

Новости Беларуси. С началом второй стадии ярких поединков в отечественном чемпионате стало побольше. Все же матчи команд первой шестерки — это серьезная, а порой, и яростная, битва за очки. Очередной игровой день принес нам вывеску, мимо которой пройти невозможно, — «Юность» принимала «Шахтер».

Вот оно — противостояние, как многие считают, будущих финалистов и этого розыгрыша чемпионата Беларуси. В матчах между собой «Юность» и «Шахтер» бьются как никогда и как ни с кем другим. И вот очередная игра лидеров первенства прошла сегодня в Минске. И сценарий ее был написан, как всегда, превосходно. Хватало стычек, скорости, опасных моментов и, что не может не радовать, забитых шайб. Ближе к экватору поединка гости вели в счете 2:0 и для них игра проходила довольно гладко. Но стоило только «Юности» забить свою первую шайбу в матче, страсти тут же накалились. Хозяева стали давить еще больше и в начале третьего периода Якуб Черны цифры на табло сравнял — 2:2. Казалось, что сейчас «Шахтер» просто не выдержит и «Юность» вырвет победу из цепких лап кротов. Но не тут-то было. Команда Андрея Гусова постоять за себя сумела. Очень быстро гости вновь вырвались вперед, забил Виктор Андрущенко, а после и удвоили свой перевес. Шайба Павла Развадовского за шесть минут до финальной сирены дала надежду болельщикам минчан хотя бы на овертайм, но дожать соперника «Юность» не сумела.

Победа «Шахтера» — 4:3. И теперь горняки опережают столичную команду в турнирной таблице на 5 очков. Однако самое интересное только начинается, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Гусов, гл. тренер ХК «Шахтер»:

Отличный матч провели, на хорошем движении. Радует то, что сражались до конца. Радует то, что победили. Не радует то, что некоторые опытные игроки в критической ситуации, в ответственный момент пытаются переложить ответственность, переложить именно это бремя лидерства на кого-то другого.

Михаил Захаров, гл. тренер ХК «Юность»:

Мы сегодня, скорее всего, отрабатывали игру в меньшинстве. Можно сказать, что не отработали — 3 гола в меньшинстве получили. А господину Проскурову надо как-то серьезнее относиться к своим делам, к своей работе. Чтобы он немножко послушал и задумался над качеством своей работы.

Следующие поединки пройдут во вторник, 1 декабря.