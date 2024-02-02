Чемпионат Беларуси по гребле на тренажёрах «Концепт» – итоги первого дня

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт». На турнире заявлены все члены национальной команды и молодежь, за исключением олимпийцев, которые готовятся к квалификационным олимпийским стартам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В апреле пройдет Европейская квалификационная регата – там состоится отбор в одиночных классах судов, а в мае на финальной регате получат шанс все лодки. За награды отечественного турнира, первого в календарном году, ведут борьбу около 50 гребцов. В стартовый день участники проходили дистанцию 2 километра. У мужчин порадовал молодой Федор Шорох, у женщин победа досталась участнице двух Олимпиад Инне Никулиной.

Инна Никулина, победительница чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»: Это не мой лучший результат на «Концепте». Я крутила лучше. Но этим вполне довольна. На тебе лежит такая ответственность, что ты не должен подвести тренера своего, многие люди вкладывали в это свои силы, как и ты.

Ольга Гайдук, главный судья соревнований:

Открыли сезон. К сожалению, основная команда, основной состав не принимает участие, потому что сейчас проходит подготовку уже на воде к Олимпийским играм или квалификационным соревнованиям к Олимпийским играм, поэтому, можно считать, у нас здесь ближайший резерв, ближайшие ребята, которые напирают, наступают на пятки основным ребятам нашим.

В субботу, 3 февраля, участники поспорят за награды на дистанции 5 километров.