Чемпионат Беларуси по футболу, 9 тур: БАТЭ победил «Нафтан», а минское «Динамо» разгромило «Слуцк»

Новости Беларуси. На два дня растянулся 9 тур «Беларусьбак. Чемпионата страны по футболу». Завершали его программу четыре матча. В столице один из лидеров, минское «Динамо», встречалось со «Слуцком».

Стратегия соперников на эту игру вряд ли была для кого-то тайной. Дебютант элиты ожидаемо сосредоточился на охране своих тылов. А один из фаворитов чемпионата столь же предсказываемо повел массированное наступление. Заводилой атакующих каруселей был нигерийский технарь Удожи, который уже в дебюте едва не стал автором красивейшего гола и в последствие безжалостно терзал оборону «Слуцка», издевательски легко обыгрывая опекунов.

Гости стойко держали натиск, но в концовке первого тайма все же капитулировали. После очередного навеса вездесущего Удожи Диоманде коварным ударом наказал голкипера Михайлова за опрометчивый выход из ворот.

При минимальном перевесе минчан соперники ушли на перерыв. А после антракта хозяева окончательно сняли все вопросы по исходу встречи.

Сначала свой лицевой счет пополнил вышедший на замену Игорь Стасевич. А затем, также поднятый со скамейки, Евгений Никитин забил первый мяч в элитном дивизионе и запротоколировал крупную победу «Динамо» – 3:0.

Владимир Журавель, главный тренер ФК «Динамо» (Минск):

В первом тайме измотали, но, к сожалению, забили только один гол. И откладывать на концовку такие матчи не хотелось бы. Любой стандарт несет угрозу. Рад за молодых ребят, Женя Никитин забил, Карпович выглядел неплохо. В принципе, мы довольны.

В центральном поединке тура БАТЭ сломил сопротивление «Нафтана», «Гомель» одолел «Шахтер», а «Минск» уступил жодинским «автозаводцам».

Действующий чемпион сохранил лидерство, минское «Динамо» вернулось на второе место.

Матчи следующего тура чемпионата страны состоятся 31 мая и 1 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».