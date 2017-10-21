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Волейболистки «Минчанки» в драматичном матче обыграли «Ле-Канне»

21 октября 2017 20:56
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Новости Беларуси. Этим и проложили себе дорогу в третий раунд квалификации женской Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как и в первой игре во Франции, дело дошло до решающей пятой партии, хотя по ходу матча хозяйки паркета вели 2:0. Но после этого подопечные Виктора Гончарова дали слабину, уступив два сэта подряд – 21:25, 22:25. В укороченной пятой партии борьба шла мяч в мяч, но, к счастью, все закончилось для «Минчанки» благополучно – 18:16.

В финальном круге квалификации наши девушки встретятся с турецким «Вакиф-Банком».

А это, на минуточку, действующий победитель турнира.

# Фотофакт # Волейбол

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