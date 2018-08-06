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ЧЕ по летним видам спорта в Глазго: белорусы завоевали уже две медали

06 августа 2018 09:28
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Новости Беларуси. В британском Глазго проходит чемпионат Европы по летним видам спорта. Пока в копилке нашей команды две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5 августа золото в академической гребле в одиночке легкого веса выиграла Елена Фурман. Более чем на четыре секунды она опередила серебряную призерку француженку Лауру Тарантолу. Третье место заняла итальянка Клара Гуэрра.

Напомним, 4 августа серебряную награду завоевала наша велосипедистка Инна Савенко. Она принимала участие в велогонке по очкам на дистанции 25 километров.

# Легкая атлетика

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