ЧБ по хоккею. Итоги трёх матчей игрового дня

Гости пропустили первыми, однако быстро отыгрались и перехватили инициативу. К слову, гомельчане уверенно провели и второй период, а в третьем и вовсе доминировали, но не смогли воплотить свое преимущество в голы. Минчане же в конце второй 20-минутки в течение двух минут дважды поразили ворота соперника. Как итог – первая победа минчан в нынешнем сезоне со счетом 3:1. У «Гомеля» после двух встреч в активе одно очко.