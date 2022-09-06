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ЧБ по хоккею. Итоги трёх матчей игрового дня

06 сентября 2022 11:56
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5 сентября завершились очередные три матча хоккейного чемпионата Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из поединков «Юность» на своем льду принимала дружину «Гомеля».

ЧБ по хоккею. Итоги трёх матчей игрового дня-1

Гости пропустили первыми, однако быстро отыгрались и перехватили инициативу. К слову, гомельчане уверенно провели и второй период, а в третьем и вовсе доминировали, но не смогли воплотить свое преимущество в голы. Минчане же в конце второй 20-минутки в течение двух минут дважды поразили ворота соперника. Как итог – первая победа минчан в нынешнем сезоне со счетом 3:1. У «Гомеля» после двух встреч в активе одно очко.

ЧБ по хоккею. Итоги трёх матчей игрового дня-4

Полные результаты игрового вечера на ваших экранах. «Витебск» на своем льду оказался сильнее «Могилева». «Шахтер» в гостях обыграл дружину из Лиды.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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