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ЧБ по хоккею – 9 января «Гомель» на домашней площадке примет гродненский «Неман»

09 января 2025 10:45
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Двумя матчами сегодня, 9 января, продолжится чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге. В центральной игре «Гомель» на домашней площадке примет гродненский «Неман», рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

В этом сезоне команды из Гомеля и Гродно встречались дважды, оба раза сильнее был «Неман». В еще одном поединке «Лида», занимающая 12-е место, примет 10-ю команду турнира, смоленский «Славутич». Хозяева намерены прервать трехматчевую серию поражений. Россияне, напротив, набрали хороший ход, выиграв две из трех последних встреч.

# Хоккей Беларуси

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