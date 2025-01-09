ЧБ по хоккею – 9 января «Гомель» на домашней площадке примет гродненский «Неман»

Двумя матчами сегодня, 9 января, продолжится чемпионат Беларуси по хоккею в экстралиге. В центральной игре «Гомель» на домашней площадке примет гродненский «Неман», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В этом сезоне команды из Гомеля и Гродно встречались дважды, оба раза сильнее был «Неман». В еще одном поединке «Лида», занимающая 12-е место, примет 10-ю команду турнира, смоленский «Славутич». Хозяева намерены прервать трехматчевую серию поражений. Россияне, напротив, набрали хороший ход, выиграв две из трех последних встреч.