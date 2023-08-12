Было по-настоящему жарко. Анфиса Копаева принесла Беларуси золотую медаль II Игр стран СНГ по самбо

Новости Беларуси. Несмотря на ненастную погоду, во Дворце игровых видов спорта в Жлобине было по-настоящему жарко. Белорусская самбистка Анфиса Копаева в жесткой борьбе принесла Беларуси золотую медаль! И это только часть достижений национальной команды в первый день международного турнира по самбо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент:

У Беларуси золото. Турнир по самбо в Жлобине уже принес нашим спортсменам россыпь наград: четыре бронзы – у мужчин, два серебра и золото – у женщин. Чемпионка Анфиса Копаева. Наша прекрасная и такая сильная и стойкая девушка.

Давайте посмотрим на ее победный бросок.

Анфиса Копаева, чемпионка II Игр стран СНГ (Беларусь):

Спасибо всем за поздравление, только отборолась, вышла к вам. Хочу поблагодарить всех болельщиков Жлобина. Это просто такая неописуемая атмосфера, когда они все болеют за тебя, переживают. Это очень здорово. И главное, чтобы продолжали в том же духе и завтра поддерживали наших самбистов.

Все спортсмены отмечают небывалую поддержку зрителей! Зал скандирует так, что кажется отдельные соревнования разворачиваются между болельщиками на трибунах. Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ Несмотря на то, что самбо это единоборство, отношения между конкурентами без сомнений можно назвать дружескими. Игры стран СНГ это праздник, где нет места разногласиям, а всех участников встречают как родных, гостеприимно.

Дмитрий Трошкин, главный тренер сборной России по самбо:

Самбо – это наша семья, и мы все дружим, несмотря на перипетии на ковре. Я знаю, что позвоню другу в любую страну и найду поддержку. Так же и мое сердце открыто для всех моих друзей с самбисткого ковра.