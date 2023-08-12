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Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ

12 августа 2023 14:19
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Новости Беларуси. Столица металлургов, Жлобин, 12 августа принимает турнир Содружества по самбо. На ковре сражаются более 100 спортсменов, представители 10 стран. Составы сильнейшие: первые номера команд – чемпионы мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-1

Трибуны встречают самбистов эмоционально. Болельщики из разных стран горячо приветствуют спортсменов и переживают за каждую схватку. Такая поддержка для спортсменов – это лучшая оценка их мастерства и уровня первенства.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-4

Дмитрий Трошкин, главный тренер сборной России по самбо:
Соревнования очень сильные, потому что здесь 10 стран выступают – те, кто задает тон в мировом самбо, практически все те государства, которые берут медали на чемпионатах мира. Поэтому борьба будет очень сложная, горячая атмосфера.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-7

Вероника Козловская, первый заместитель председателя Белорусской федерации самбо:
В восторге от встреч на белорусской земле. Предоставлена хорошая гостиница, хорошее питание, размещение – нет никаких проблем. Залы, разминочный, для соревнований, надеюсь, что все-таки всем гостям понравилось.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-10

По результатам утренней сессии у нас четыре бронзы. Медали выиграли Владислав Будь, Владислав Саяпин, Александр Круглик и Дмитрий Хохлов. Кроме того, все три наши девушки вышли в финал. Это значит, что они гарантировали себе серебро. Но не в характере белорусов довольствоваться малым. Поэтому ждем главных схваток и надеемся, что здесь, в Жлобине, зазвучит гимн нашей страны.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-13

Очень волнительно, очень, кричим, голос сорвал. Надеюсь, будет только красивее борьба с каждой встречей.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-16

Я просто очень люблю свою нацию, мы приехали из Армении, Еревана, болеем за наших. Конечно, расстроились, что так получилось, но ничего.

Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ-19

Организация мощная. Что приехали Туркмения, Узбекистан, Казахстан – все наши государства. Организовано отлично, классно. То, что вытворяют здесь люди, это нереально. Они нам праздник какой-то устроили. Просто праздник.

Официальное открытие турнира состоится в 17 часов, а уже в 17:30 начнутся финальные поединки самбистов. Сегодня спортсмены разыграют семь комплектов медалей. Прямую трансляцию соревнований вечером покажет команда телеканала СТВ.

# Игры стран СНГ # Вероника Козловская # Фотофакт

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