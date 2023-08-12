Белорусские самбисты завоевали четыре бронзы II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Столица металлургов, Жлобин, 12 августа принимает турнир Содружества по самбо. На ковре сражаются более 100 спортсменов, представители 10 стран. Составы сильнейшие: первые номера команд – чемпионы мира и Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трибуны встречают самбистов эмоционально. Болельщики из разных стран горячо приветствуют спортсменов и переживают за каждую схватку. Такая поддержка для спортсменов – это лучшая оценка их мастерства и уровня первенства.

Дмитрий Трошкин, главный тренер сборной России по самбо:

Соревнования очень сильные, потому что здесь 10 стран выступают – те, кто задает тон в мировом самбо, практически все те государства, которые берут медали на чемпионатах мира. Поэтому борьба будет очень сложная, горячая атмосфера.

Вероника Козловская, первый заместитель председателя Белорусской федерации самбо:

В восторге от встреч на белорусской земле. Предоставлена хорошая гостиница, хорошее питание, размещение – нет никаких проблем. Залы, разминочный, для соревнований, надеюсь, что все-таки всем гостям понравилось.

По результатам утренней сессии у нас четыре бронзы. Медали выиграли Владислав Будь, Владислав Саяпин, Александр Круглик и Дмитрий Хохлов. Кроме того, все три наши девушки вышли в финал. Это значит, что они гарантировали себе серебро. Но не в характере белорусов довольствоваться малым. Поэтому ждем главных схваток и надеемся, что здесь, в Жлобине, зазвучит гимн нашей страны.

Очень волнительно, очень, кричим, голос сорвал. Надеюсь, будет только красивее борьба с каждой встречей.

Я просто очень люблю свою нацию, мы приехали из Армении, Еревана, болеем за наших. Конечно, расстроились, что так получилось, но ничего.