Было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины: белоруска покинула пьедестал из-за чужого гимна в момент своего награждения

На церемонии награждения белоруски зазвучал гимн другой страны. Виолетта спустилась с верхней ступеньки подиума и отказалась туда подниматься даже под угрозой возможной дисквалификации. В итоге организаторы принесли извинения, а повторная церемония чествования белорусской чемпионки прошла 22 июля.

Виолетта Скворцова (комментарий, размещенный на сайте Белорусской федерации легкой атлетики):

Чувство патриотизма охватило меня очень сильно. Я пропела гимн. Мне было приятно, что в этот раз он все-таки прозвучал. Вчера же, когда эмоции мои еще не утихли, для меня было неожиданно услышать то, что услышала. В первые доли секунды я сначала не поняла, там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна.

А потом стало очень обидно за страну, за себя.

Со стороны организаторов – это было огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после я сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны. Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции, вплоть до лишения медали. Но в тот момент, мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей Родины, за которую я выступаю. Все-таки, мы столько сил тратим для этого мгновения. Для меня это очень важно. Я настраивалась. Я очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления.

И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны.

Я считаю, что нужно уважать и любить свою Родину. Я патриотка своей страны. Я родилась в Беларуси, которая очень красивая. Мою любовь к Родине невозможно выразить словами. Я всегда скучаю по дому, где бы ни была. Я достаточно во многих странах побывала, поездила по миру и каждый раз возвращаюсь в Беларусь с радостью. Я бы хотела пожелать спортсменам, моим ровесникам и всем-всем любить свою страну, уважать то место, где мы родились, чтите историю! Эту победу, во-первых, я бы хотела посвятить своей маме, которая всегда поддерживает меня. И, конечно, тренеру – Владимиру Владимировичу Шагуну, так как это наша совместная работа. Считаю, что все мои заслуги в равной степени и его.