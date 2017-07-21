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Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в хорватском Умаге

21 июля 2017 08:02
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Новости Беларуси. Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в хорватском Умаге с призовым фондом 482 тысячи евро. В 1/4-й финала Мирный и Нестор без особых проблем переиграли россиянина Михаила Елгина и Дениса Истомина из Узбекистана – 6:4, 6:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор вышли в полуфинал парного разряда теннисного турнира в хорватском Умаге-1

К слову, Максим может спокойно готовиться к заключительному в сезоне турниру «Большого шлема». На открытом чемпионате США белорус в парном разряде начнет выступление сразу с основной сетки. Равно как и Виктория Азаренко, и Александра Саснович в женском одиночном разряде. Ольга Говорцова и Арина Соболенко, а также Владимир Игнатик в мужской части будут пытаться пробиться на US-Open через квалификацию.

# Теннис

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