«Был таким же, здесь катался». Известные хоккеисты «Динамо-Минск» дали мастер-классы для детей

Новости Беларуси. Сезон для минского хоккейного «Динамо» завершился, но это вовсе не повод отложить клюшки. Игроки не перестают удивлять и радовать не только болельщиков, но и юных хоккеистов. На протяжении текущей недели «зубры» проводят мастер-классы для воспитанников школы «Динамо-Джуниверс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные спортсмены получили прекрасную возможность не только потренироваться с именитыми динамовцами, но и пообщаться со своими кумирами. Душак, Лалонд, Сапего, Меркли, Мартынов – и это далеко не полный список тех, кто уже наведался к подрастающему поколению хоккеистов. А сегодня, 22 марта, Алексей Колосов, который и сам воспитан школой «Динамо», пришел к юным спортсменам, чтобы поделиться опытом и мастерством.

Алексей Колосов, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Отличные эмоции, потому что сам помню, как был таким же, здесь катался. К нам приходили парни. И я ждал этого, очень нравилось. И теперь сам на этом месте. Какие-то маленькие поправочки дам, конечно. Но я думаю, они и так много чего умеют.

Игорь Мартынов, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Детям все очень нравится, но и мне нравится посмотреть. Как бы возвращаешься немного в прошлое, вспоминаешь, как ты начинал. Это детям интересно – пообщаться, рассказать, узнать что-то новое. Хотят показать, какие они все молодцы.

Дмитрий Журавский, тренер вратарей ХК «Динамо-Минск»:

Мы всегда рады приходить и какую-то информацию им новую доносить. Даже что-то почерпнуть у них. Детей это мотивирует. Они начинают тренироваться с большим задором, энергией. Поэтому для них это огромный плюс. Я думаю, нужно продолжать развивать такого плана проекты.