«Будет совершенно другая игра». Сборная Беларуси о матче против футболистов Азербайджана

Новости Беларуси. Матчем с командой Азербайджана сборная Беларуси по футболу продолжит выступление в Лиге наций. Пока дела у подопечных Георгия Кондратьева складываются не лучшим образом. В первом туре мы минимально уступили словакам, поэтому крайне необходимо было брать очки, причем желательно все три, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конечно, поражение катастрофическим не станет, ведь впереди еще много матчей. Однако пополнить копилку наверняка хочется и тренерскому штабу, и самим исполнителям. К слову, с представителями Азербайджана белорусы играли практически год тому назад и потерпели обидное домашнее поражение. Наши парни вели, но в итоге уступили – 1:2. Но тогда статус дуэли был товарищеский. Сейчас – официальный. И это будет первый матч в истории взаимоотношений, поэтому важно начать летопись с положительного результата.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

С большим уважением отношусь к азербайджанскому футболу, он дал известных футболистов. Банишевский был у них прекрасным нападающим, Макаров играл за них, Игорь Пономарев, моего поколения человек, стал олимпийским чемпионом. Так что всегда у нас с ними были интересные матчи, с «Нефтчи». Футбол у них развивается, у них много делается для футбола. Настроили стадионов хороших, чисто футбольных.

Владислав Климович, игрок сборной Беларуси по футболу:

Будет совершенно другая игра, все-таки там был товарищеский статус, здесь официальная игра. Новые футболисты у них, наверное, будут играть, новые – у нас, поэтому мы постараемся взять реванш и победить.