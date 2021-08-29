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Будет получать 314 тысяч евро в неделю? Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

29 августа 2021 18:59
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«Манчестер Юнайтед» заполучил Криштиану Роналду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Последняя неделя была наполнена разными слухами и прогнозами по поводу перехода Роналду, но теперь он основательно обосновался в красном «Манчестере». Уже официально объявлено, что футболист вернулся на «Олд Траффорд».

Будет получать 314 тысяч евро в неделю? Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»-1

Клуб подтверждает, что достиг договоренности с «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду и теперь вопрос остается в личных условиях, визе и медосмотре. Финансовые подробности сделки не раскрываются. Ожидается, что 36-летний португалец подпишет контракт до 2023 года и будет получать в «Манчестер Юнайтед» 314 тысяч евро в неделю.

# Футбол # Криштиану Роналду # Фотофакт

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