Женская индивидуальная гонка на 2-м этапе Кубка России отменена из-за морозов

Капризная сибирская погода в очередной раз вмешалась в планы биатлонистов. Женская индивидуальная гонка, которая должна была пройти в рамках второго этапа Кубка России, отменена. И даже не пересена, а отменена насовсем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Увате температура опустилась ниже -26, и организаторы решили поберечь здоровье спортсменок. Что до следующих дисциплин, то их судьба пока не определена. На завтра, 3 декабря, запланированы мужской и женский спринты. В воскресенье в графике стоят сингл-микст и смешанная эстафета.