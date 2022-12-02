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Женская индивидуальная гонка на 2-м этапе Кубка России отменена из-за морозов

02 декабря 2022 12:43
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Капризная сибирская погода в очередной раз вмешалась в планы биатлонистов. Женская индивидуальная гонка, которая должна была пройти в рамках второго этапа Кубка России, отменена. И даже не пересена, а отменена насовсем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская индивидуальная гонка на 2-м этапе Кубка России отменена из-за морозов-1

В Увате температура опустилась ниже -26, и организаторы решили поберечь здоровье спортсменок. Что до следующих дисциплин, то их судьба пока не определена. На завтра, 3 декабря, запланированы мужской и женский спринты. В воскресенье в графике стоят сингл-микст и смешанная эстафета.

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# Биатлон # Фотофакт

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