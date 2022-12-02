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МХЛ. «Динамо-Шинник» в серии буллитов уступило «Сахалинским акулам»

02 декабря 2022 12:45
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Поражение по буллитам, однако высшая строка в турнирной таблице. Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» на минорной ноте завершил домашнюю серию в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы в серии штрафных бросков уступили «Сахалинским акулам».

МХЛ. «Динамо-Шинник» в серии буллитов уступило «Сахалинским акулам»-1

Начиналось все для хозяев безоблачно. Еще на старте третьего периода они уверенно лидировали 2:0. Однако за 20 минут умудрились растерять преимущество. В овертайме голов не было. Хоккейные пенальти лучше удались представителям Южно-Сахалинска. Тем не менее одно набранное очко позволило белорусскому клубу выйти на чистое первое место Серебряного дивизиона МХЛ.

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# Хоккей # Фотофакт

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