МХЛ. «Динамо-Шинник» в серии буллитов уступило «Сахалинским акулам»

Поражение по буллитам, однако высшая строка в турнирной таблице. Хоккейный клуб «Динамо-Шинник» на минорной ноте завершил домашнюю серию в чемпионате МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы в серии штрафных бросков уступили «Сахалинским акулам».

Начиналось все для хозяев безоблачно. Еще на старте третьего периода они уверенно лидировали 2:0. Однако за 20 минут умудрились растерять преимущество. В овертайме голов не было. Хоккейные пенальти лучше удались представителям Южно-Сахалинска. Тем не менее одно набранное очко позволило белорусскому клубу выйти на чистое первое место Серебряного дивизиона МХЛ.