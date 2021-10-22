ЧБ по хоккею. Результаты матча между «Металлургом» и «Витебском»

Новости Беларуси. В рамках чемпионата Беларуси по хоккею были сыграны очередные три дуэли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Центральная игра вечера 22 октября прошла в Жлобине. Один из лидеров турнирной таблицы, «Металлург», принимал дома «Витебск». Команды уже встречались в нынешнем сезоне трижды. Причем последний раз – 20 октября.

Тогда викторию праздновали «медведи». 22 октября они хотели свой успех повторить. В первом периоде отличились хозяева благодаря точному броску Алексея Мастрюкова. Во второй 20-минутке гости сравняли, шайбу в свой актив записал Даниил Мисюль.