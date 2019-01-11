Брестскому «Динамо» запретили регистрировать новых игроков

Новости Беларуси. Некогда главный игрок на трансферном рынке в белорусском футболе – брестское «Динамо» – какое-то время не сможет регистрировать новых игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета и по этическим вопросам АБФФ было рассмотрено обращение «Немана» по вопросу неисполнения брестским «Динамо» решения футбольного арбитража АБФФ. Речь идет о компенсации за подготовку и обучение хавбека Павла Савицкого, которая составляет чуть более 265 тысячи долларов США.

Таким образом, пока усилиться перед сезоном у брестчан нет возможности.