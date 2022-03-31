«Бороться на финише было бы уже опасно». Сборная Беларуси выиграла золото на чемпионате России по биатлону

Сборная Беларуси выиграла золото на открытом чемпионате России по биатлону. На высшую ступеньку пьедестала поднялась наша команда, которая участвовала в смешанной эстафете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гонка началась не лучшим образом. Ирина Лещенко отправила дружину на штрафной круг. Не удалась вторая стрельба. Однако остальные партнеры по команде в трудный момент подставили плечо и не подвели. Анна Сола, бежавшая второй, не просто отвоевала позиции, она подарила надежду на пьедестал, перенеся нашу команду в лидирующую четверку. Дмитрий Лазовский традиционно выглядел сильно: здорово скользил по лыжне и метко стрелял. Он отправил на дистанцию Никиту Лобастова с реальными претензиями на пьедестал. Финишер первую часть маршрута предпочитал не форсировать события, а просто делать свою работу. Развязка наступила на последней стойке: Лобастов отстрелялся и быстро, и чисто. Позади маячили двое россиян. Однако до финиша они так и не смогли его догнать. Сборная Беларуси с золотом.

Никита Лобастов, биатлонист национальной сборной Беларуси:

После стойки я подумал: если у меня есть преимущество, то главное – его удержать. Нет смысла позволять соперникам догонять. Бороться на финише было бы уже опасно, можно было проиграть. Поэтому я старался удержать, получилось.

На этом турнир еще не завершен. 1 апреля у спортсменов день отдыха. А 2 и 3 апреля нас ожидают классические эстафеты и масс-старты.