Борис Коляда: первое место в российском чемпионате у белорусской команды – звучит

Новости Беларуси. Объятия родных, много цветов и слова благодарности. «Минчанка-2» по-чемпионски вернулась в Минск. Подопечные Бориса Коляды выиграли Молодежную волейбольную лигу России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Объятия родных, много цветов и слова благодарности. «Минчанка-2» по-чемпионски вернулась в Минск. Подопечные Бориса Коляды выиграли Молодежную волейбольную лигу России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эти медали – лучшее напоминание о том, что девушки уже вписали свои имена в историю. В прошлом сезоне наши спортсменки были близки к титулу, но остановились в шаге от чемпионства.
В розыгрыше сезона 20/21 успешное выступление в регулярном чемпионате позволило девушкам побороться за золотые медали.
В «финале шести» минчанки уступили лишь челябинской команде «Динамо-Метар», однако этот промах не помешал белорускам стать победителями Молодежной лиги открытого чемпионата России.
Борис Коляда, главный тренер «Минчанка-2»:
Сыграли здесь на характере. Ну, и сказалось то, что мы уже давно вместе: участвовали и в чемпионате Европы практически, тут 70 % этого состава играло. Поэтому сыгранные девчонки.
Первый финальный тур сыграли практически без поражений, выиграли все пять игр. Здесь было немножко сложнее, сказалась усталость немножко. В общем, конечно, доволен. Такой результат, первое место в российском чемпионате у белорусской команды – звучит.
Во время церемонии награждения две волейболистки из «Минчанки-2» получили личные награды. Ксения Лебедкина признана лучшей нападающей, а Дарья Вакулко стала самой ценной диагональной.