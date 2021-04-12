После четырёхлетнего перерыва Арман-Маршалл Силла завоевал золото на турнире по тхэквондо в Болгарии

Новости Беларуси. По-настоящему триумфальное возвращение в большой спорт. Белорус Арман-Маршалл Силла стал первым на чемпионате Европы по тхэквондо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. По-настоящему триумфальное возвращение в большой спорт. Белорус Арман-Маршалл Силла стал первым на чемпионате Европы по тхэквондо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Континентальный форум проходил в Болгарии. Этот старт для Армана стал первым международным после четырехлетней дисквалификации. Силла выступал в весовой категории до 87 килограммов. В финальном поединке за золото наш спортсмен был сильнее россиянина Владислава Ларина, который является первым номером олимпийского рейтинга.
Таким образом, Арман-Маршалл Силла стал уже трехкратным чемпионом Европы.
Арман-Маршалл Силла: я не все сделал что мог для тхэквондо в этой стране
Чуть ранее бронзовую награду в весе до 54 килограммов завоевал Игорь Козлов.