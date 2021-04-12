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После четырёхлетнего перерыва Арман-Маршалл Силла завоевал золото на турнире по тхэквондо в Болгарии

12 апреля 2021 17:13
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Новости Беларуси. По-настоящему триумфальное возвращение в большой спорт. Белорус Арман-Маршалл Силла стал первым на чемпионате Европы по тхэквондо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После четырёхлетнего перерыва Арман-Маршалл Силла завоевал золото на турнире по тхэквондо в Болгарии-1

Континентальный форум проходил в Болгарии. Этот старт для Армана стал первым международным после четырехлетней дисквалификации. Силла выступал в весовой категории до 87 килограммов. В финальном поединке за золото наш спортсмен был сильнее россиянина Владислава Ларина, который является первым номером олимпийского рейтинга.

После четырёхлетнего перерыва Арман-Маршалл Силла завоевал золото на турнире по тхэквондо в Болгарии-3

Таким образом, Арман-Маршалл Силла стал уже трехкратным чемпионом Европы.

Арман-Маршалл Силла: я не все сделал что мог для тхэквондо в этой стране

После четырёхлетнего перерыва Арман-Маршалл Силла завоевал золото на турнире по тхэквондо в Болгарии-5

Чуть ранее бронзовую награду в весе до 54 килограммов завоевал Игорь Козлов.

# Белорусские спортсмены

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