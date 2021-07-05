Борец Геворг Адамян стал третьим на юниорском чемпионате мира среди спортсменов с нарушением слуха

Новости Беларуси. В Турции продолжается юниорский чемпионат мира по греко-римской борьбе среди людей с нарушением слуха. Среди участников есть и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весе до 77 килограммов наш борец Геворг Адамян занял третье место. В схватке за бронзу он был сильнее атлета из Казахстана Имана Нуржана.