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Борец Геворг Адамян стал третьим на юниорском чемпионате мира среди спортсменов с нарушением слуха

05 июля 2021 19:58
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Новости Беларуси. В Турции продолжается юниорский чемпионат мира по греко-римской борьбе среди людей с нарушением слуха. Среди участников есть и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борец Геворг Адамян стал третьим на юниорском чемпионате мира среди спортсменов с нарушением слуха-1

В весе до 77 килограммов наш борец Геворг Адамян занял третье место. В схватке за бронзу он был сильнее атлета из Казахстана Имана Нуржана.

# Греко-римская борьба # Геворг Адамян # Иман Нуржан # Фотофакт

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