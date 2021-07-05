«Хотелось бы выиграть чемпионат и Кубок Беларуси». Гандбольный СКА провёл первую тренировку после отпуска

Новости Беларуси. Серебряный призер чемпионата Беларуси по гандболу, минский СКА, вышел из отпуска и начал готовиться к новому сезону. 5 июля на базе спортивного комплекса «Уручье» состоялась первая тренировка команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главкому Игорю Папруге удалось сохранить прошлогодний состав, поэтому «армейцы» серьезно настраиваются на победу уже в сыгранном и проверенном коллективе. Единственным новичком в стане СКА стал правый полусредний Павел Дуда. Он перешел из могилевского ГК «Машека». Также в ближайшее время будет подписан 17-летний Алексей Шепеленко.

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Хотелось бы выиграть чемпионат и Кубок Беларуси. Мы сохранили всю команду, с азартом и вдохновением проводим первую тренировку. Ребята были в отпуске, пришли с прекрасным настроением, горящими глазами. Провели небольшое установочное собрание, и вот первая тренировка. Все довольны, все здоровы.