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«Борьба должна быть интересной». В Минске стартовал финал соревнований по шахматам «Белая ладья»

02 мая 2023 15:47
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Новости Беларуси. В Минске при поддержке Президентского спортивного клуба стартовал финальный этап республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие 14 команд. Представлены по 2 дружины от каждой области, а также коллективы из столицы.  

«Борьба должна быть интересной». В Минске стартовал финал соревнований по шахматам «Белая ладья»-1

На первом этапе проводились городские и районные отборочные турниры, затем состоялись областные и минские городские старты. Лучшие шахматисты и вышли в финал. «Белая ладья» – это командный турнир. Здесь первенство оспаривают дружины, в которые включены учащиеся только из одной школы, лицея или гимназии в возрасте до 14 лет. В состав входят 4 юных спортсмена и руководитель.  

«Борьба должна быть интересной». В Минске стартовал финал соревнований по шахматам «Белая ладья»-4

Василий Якушев, главный судья соревнований:  
Состав выровнялся, конкуренты есть, борьба должна быть интересной. Все зависит от человека. Вдруг он может загореться после этих соревнований, сильно пойти в рост. Не могут соревнования пробуждать мотивацию к развитию. Последние годы, десятилетия шахматы стали более индивидуальными. В советские времена командные соревнования были очень важны. Это сплачивает, какой-то командный дух коллективизма. Важно. Так что сейчас этого не хватает.  

Турнир завершится в пятницу. Отметим, команда-победитель получит право участия в открытых всероссийских соревнованиях «Белая ладья». В 2023 году они пройдут с 1 по 11 июня в поселке Сириус Краснодарского края.   

# Шахматы # Василий Якушев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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