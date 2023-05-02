«Борьба должна быть интересной». В Минске стартовал финал соревнований по шахматам «Белая ладья»

Новости Беларуси. В Минске при поддержке Президентского спортивного клуба стартовал финальный этап республиканских соревнований по шахматам «Белая ладья», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире принимают участие 14 команд. Представлены по 2 дружины от каждой области, а также коллективы из столицы.

На первом этапе проводились городские и районные отборочные турниры, затем состоялись областные и минские городские старты. Лучшие шахматисты и вышли в финал. «Белая ладья» – это командный турнир. Здесь первенство оспаривают дружины, в которые включены учащиеся только из одной школы, лицея или гимназии в возрасте до 14 лет. В состав входят 4 юных спортсмена и руководитель.

Василий Якушев, главный судья соревнований:

Состав выровнялся, конкуренты есть, борьба должна быть интересной. Все зависит от человека. Вдруг он может загореться после этих соревнований, сильно пойти в рост. Не могут соревнования пробуждать мотивацию к развитию. Последние годы, десятилетия шахматы стали более индивидуальными. В советские времена командные соревнования были очень важны. Это сплачивает, какой-то командный дух коллективизма. Важно. Так что сейчас этого не хватает.

Турнир завершится в пятницу. Отметим, команда-победитель получит право участия в открытых всероссийских соревнованиях «Белая ладья». В 2023 году они пройдут с 1 по 11 июня в поселке Сириус Краснодарского края.