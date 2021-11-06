«Большой футбол начинается с малого». В Минске разыграли главный трофей любительской лиги

Новости Беларуси. К любительскому футболу. 6 ноября в Минске был разыгран Кубок регионов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальной битве за трофей сошлись «Энергетик-БГАТУ» и «Колос» из Червеня. Забивать друг другу команды не спешили. Счет был открыт на 22-й минуте встречи червенскими футболистами. И после этого их преимущество только росло. Минчане старались отыграться, но им удалось заставить соперника капитулировать лишь единожды. Финальные цифры на табло – 4:1 в пользу «Колоса».

Александр Мринский, главный тренер ФК «Колос»:

Все, что запланировали на игру, все получилось. Выбрали стартовый состав, чтобы было усиление на игру. Это сработало. У нас человек вышел – два забил, одно отдал. То, что запланировали, все сделали. Из-за этого сейчас празднуем первое место.

Юрий Вергейчик, первый заместитель председателя АБФФ:

Большой футбол начинается с малого. Поэтому я очень рад сегодня присутствовать на финале, очень хорошая игра. Много моментов, прекрасные голы. Сам когда-то играл за стародорожский «Строитель», знаю, что такое любительский уровень и насколько он важен. Поэтому мы очень рады, что финал удался, и поздравляем победителя.