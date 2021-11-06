Шиманович и Шкурдай выиграли медали чемпионата Европы по плаванию

Новости Беларуси. Сразу две медали выиграли белорусские спортсмены на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который близится к завершению в Казани. На пьедестал поднялись Илья Шиманович и Анастасия Шкурдай, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шиманович не знал равных на дистанции 200 метров брассом. Причем золото он буквально выцарапал. Отрыв от второго места составил всего 0,01 секунды. Таким образом, в активе белоруса уже вторая награда. К ранее завоеванному серебру он приплюсовал золото. Отличилась и Анастасия Шкурдай. Она и другая пловчиха показали абсолютно одинаковое время и разделили вторую ступень на пьедестале.