«Бывает всякое, могут и зарядить на паркете». Белорусские танцоры – о конкуренции и о подготовке к соревнованиям

В течение двух дней 19 и 20 октября в Минске будет проходить Чемпионат по спортивно-бальным танцам.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе – Екатерина Стасюк и обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе – Илья Волков.

У вас конструктивная конкуренция?

Екатерина Стасюк, обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе:

Хочется все-таки видеть эту конкуренцию конструктивной. Но по факту, конечно, бывает всякое, могут и зарядить на паркете. Бывает случайно, это как бы все понимают, а вот когда специально, такое тоже присутствует.

Нужно ли как-то выделяться на фоне других исполнителей?

Екатерина Стасюк:

Конечно, надо выделиться. Это и презентация, это и то, как ты обозначаешь место на паркете, пространство.