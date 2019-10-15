«Бывает всякое, могут и зарядить на паркете». Белорусские танцоры – о конкуренции и о подготовке к соревнованиям

В течение двух дней 19 и 20 октября в Минске будет проходить Чемпионат по спортивно-бальным танцам.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе – Екатерина Стасюк и обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе – Илья Волков.
У вас конструктивная конкуренция?
Екатерина Стасюк, обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе:
Хочется все-таки видеть эту конкуренцию конструктивной. Но по факту, конечно, бывает всякое, могут и зарядить на паркете. Бывает случайно, это как бы все понимают, а вот когда специально, такое тоже присутствует.
Нужно ли как-то выделяться на фоне других исполнителей?
Екатерина Стасюк:
Конечно, надо выделиться. Это и презентация, это и то, как ты обозначаешь место на паркете, пространство.
Как правило, танцоры готовят какие-то трюки, какие-то вещи, которые до них никто не делал. В вашем направлении можно такое использовать?
Екатерина Стасюк:
Такие фишечки, наоборот, играют против. Чистота исполнения, скорость и эстетика.
Илья Волков, обладатель Кубка мира по спортивным бальным танцам в категории молодежь до 19 лет в латиноамериканской программе:
Считается, что самые простые вещи сложнее всего исполнять.
Как подбирается новый наряд, чтобы не получилось так, что все пары сегодня в красном?
Екатерина Стасюк:
Это целая история и никогда не предугадаешь на самом деле. Бывают турниры, где танцуют финал шесть пар и все в черном или все в красном. В этом нет ничего такого, просто важно, чтобы это было красиво, стильно и эстетично.
Сколько времени вы тратите на прическу, чтобы все было идеально?
Илья Волков:
В общей сложности 1,5 часа у меня уходит на макияж и на прическу, у девочек это гораздо больше.
Екатерина Стасюк:
Я трачу 1,5 часа на прическу и столько же на макияж. И обычно, когда я собираюсь, он уже лежит такой: «Я тут еще посплю немного, а ты дальше собирайся».
Есть ли какая-то диета перед соревнованиями?
Илья Волков:
Не кушать плотненько до танцев в день соревнований.
Почему стоит сходить на Чемпионат по спортивно-бальным танцам? Узнаете, посмотрев видеоматериал.