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ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок

29 февраля 2020 12:08
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Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в гонку вступили спринтеры.

«Болеем за Беларусь. Просто сила». Что говорят болельщики на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок-1

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок-3

К слову, вся неделя в «Раубичах» выдалась по-настоящему насыщенной и напряженной. На соревнования в нашу страну приехало 35 команд. Это около 270 спортсменов. И каждый настроен на победу.

Кто сегодня в фаворитах гонки и какие первые результаты соревновательного дня расскажет наш корреспондент Ирина Петыш.

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок-6

Ирина Петыш, корреспондент:
После небольшого перерыва вернулись гонки чемпионата Европы. Сегодня день спринтерских гонок и у мужчин, и у женщин.

Как и ожидалось, в выходные дни на трибунах стало больше болельщиков. Помимо флагов Беларуси, России и Украины очень много норвежских флагов. Причем это действительно норвежцы, которые приехали к нам издалека.

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На данный момент лидером является Матвей Елисеев. Лучший из Беларуси Сергей Бочарников, у него пятое промежуточное место. Недалеко от него расположился Антон Смольский, у него седьмая строчка.

На женской спринтерской гонке Беларусь представят 6 спортсменок, это биатлонистки основной сборной: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, сестры Кручинкины, Анна Сола и дебютантка нашей команды в этом сезоне Аделина Сабитова.

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок-9

ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок-11

Подробности – в видеоматериале.

# Биатлон # Ирина Петыш # Фотофакт

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