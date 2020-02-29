ЧЕ по биатлону. Что происходит в «Раубичах» и кто лидер спринтерских гонок

Новости Беларуси. В «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 февраля в гонку вступили спринтеры.

Кто сегодня в фаворитах гонки и какие первые результаты соревновательного дня расскажет наш корреспондент Ирина Петыш.

К слову, вся неделя в «Раубичах» выдалась по-настоящему насыщенной и напряженной. На соревнования в нашу страну приехало 35 команд. Это около 270 спортсменов. И каждый настроен на победу.

Ирина Петыш, корреспондент:

После небольшого перерыва вернулись гонки чемпионата Европы. Сегодня день спринтерских гонок и у мужчин, и у женщин.

Как и ожидалось, в выходные дни на трибунах стало больше болельщиков. Помимо флагов Беларуси, России и Украины очень много норвежских флагов. Причем это действительно норвежцы, которые приехали к нам издалека.

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На данный момент лидером является Матвей Елисеев. Лучший из Беларуси Сергей Бочарников, у него пятое промежуточное место. Недалеко от него расположился Антон Смольский, у него седьмая строчка.

На женской спринтерской гонке Беларусь представят 6 спортсменок, это биатлонистки основной сборной: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, сестры Кручинкины, Анна Сола и дебютантка нашей команды в этом сезоне Аделина Сабитова.