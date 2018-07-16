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Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу

16 июля 2018 17:45
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Новости Беларуси. Больше 30 тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу предпочли возвращаться к себе на родину через Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу-1

Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу-3

Наибольший наплыв пассажиров в эти дни – из России и Польши. Кроме того, белорусскую границу пересекли полторы тысячи аргентинцев и свыше тысячи американцев. Для удобства фанатов у нас пустили специальные поезда из Москвы в Калининград и обратно. Около пяти тысяч иностранцев приехали на собственных автомобилях.  

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Самым популярным было железнодорожное направление. На поездах пересекли границу боле 16 тысяч человек, из них 13,5 тысячи – в рамках организованных специально групп. В национальном аэропорту «Минск» проследовало 11 200 человек, что тоже сильно сказалось на пассажиропотоке. Были болельщики из самых дальних уголком мира: из Африки, Америки, Японии.

Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу-6

За 30 дней мирового первенства тысячи заграничных любителей футбола открыли для себя Россию и Беларусь. У нас фанаты успели оценить обновлённый стадион «Динамо», впечатлиться живописной природой и оценить национальную кухню. Более детально познакомиться с нашей страной гостям из зарубежных стран удастся в 2019 году во время II Европейских игр.

Более 30 тысяч болельщиков пересекли границу Беларуси за время ЧМ по футболу-9

# Чемпионат мира по футболу # Антон Бычковский # Фотофакт

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