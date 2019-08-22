«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах

Новости Беларуси. Раубичи готовы принять чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первые гонки пройдут 23 августа. А сегодня, 22 августа, прошли официальные тренировки.

С утра примерялись к трассе юниоры, а уже днем вышли и взрослые спортсмены. Также сегодня состоялась жеребьевка супер-спринта. Это новая биатлонная дисциплина, которая еще не была опробована на крупных международных соревнованиях.

Гонка включает в себя два этапа. Квалификация во всех возрастных категориях пройдет 23 августа в первой половине дня, после обеда – финалы. Ожидается, что участие в летнем чемпионате мира примут более 250 биатлонистов из 27 стран.