Прямой эфир

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах

22 августа 2019 20:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Раубичи готовы принять чемпионат мира по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первые гонки пройдут 23 августа. А сегодня, 22 августа, прошли официальные тренировки.

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах-1

С утра примерялись к трассе юниоры, а уже днем вышли и взрослые спортсмены. Также сегодня состоялась жеребьевка супер-спринта. Это новая биатлонная дисциплина, которая еще не была опробована на крупных международных соревнованиях.

Гонка включает в себя два этапа. Квалификация во всех возрастных категориях пройдет 23 августа в первой половине дня, после обеда – финалы. Ожидается, что участие в летнем чемпионате мира примут более 250 биатлонистов из 27 стран.

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах-4

Егор Хмельков, заместитель директора учреждения «РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
Стадион уже готов на 100 %. Уже идет официальная тренировка участников чемпионата. Технические делегаты уже проверили работу всех служб, судейского корпуса. У нас все в порядке, мы готовы приступить к работе.

Сейчас нам было легче, учитывая, что не нужно готовить снег, не влияют так уже погодные условия на проведение соревнований. Летом немножко легче.

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах-7

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах-9

«Стадион уже готов на 100 %». Егор Хмельков о ЧМ по летнему биатлону в Раубичах-11

# Чемпионат мира по биатлону # Егор Хмельков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ проиграл «Астане» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
22 августа 2019 17:19

БАТЭ проиграл «Астане» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Анастасия Шкурдай стала 5-й на юниорском ЧМ по плаванию
22 августа 2019 15:22

Анастасия Шкурдай стала 5-й на юниорском ЧМ по плаванию

Игорь Хмельков об организации ЧЕ по летнему биатлону: «Мы готовы уже приступить к работе»
22 августа 2019 15:18

Игорь Хмельков об организации ЧЕ по летнему биатлону: «Мы готовы уже приступить к работе»