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БАТЭ проиграл «Астане» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

22 августа 2019 17:19
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ продолжает сражаться за еврокубковую осень, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Желто-синие» провели первый поединок в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы против «Астаны».

Матч прошел в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». Обе команды в стартовые минуты были активны, создавали опасные моменты у ворот друг друга. Увы, преуспели больше в реализации эпизодов хозяева поля. Они и победили в матче со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 29 августа на «Борисов-Арене».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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