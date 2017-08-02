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Более 20 лучших представительниц художественной гимнастики соберет этап Кубка мира в Минске

02 августа 2017 06:07
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Новости Беларуси. Минский этап Кубка мира по художественной гимнастике соберет на этой неделе сильнейших граций из 24 стран мира. Для многих участниц этот старт станет последней репетицией перед предстоящим мировым форумом. Его в конце лета примет итальянский Пезаро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пятницу минские состязания стартуют, а уже в воскресенье станут известны имена всех победительниц. Сразу после церемонии награждения начнется традиционное «гала-шоу», где зрители увидят показательные выступления звезд гимнастики. Тренерский штаб белорусской команды возлагает на наших девушек огромные надежды.

Более 20 лучших представительниц художественной гимнастики соберет этап Кубка мира в Минске-1

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Мне хотелось бы, чтобы минчане поддержали нас, пришли, поболели за девочек. У нас будет выступать основной состав группового упражнения под руководством Татьяна Ненашевой, будут выступать наши сильнейшие гимнастик – Катя Галкина и Алина Горносько. Они зарекомендовали себя. Катя у нас финалистка Олимпийских игр, неоднократный призер чемпионатов мира, с последних Всемирных игр вернулась с двумя медалями. Алина вернулась с чемпионата Европы с бронзовой медалью. Это наше новое поколение, которое готовится к Олимпийским играм в Токио.

# Художественная гимнастика # Ирина Лепарская

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