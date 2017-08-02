Более 20 лучших представительниц художественной гимнастики соберет этап Кубка мира в Минске

Новости Беларуси. Минский этап Кубка мира по художественной гимнастике соберет на этой неделе сильнейших граций из 24 стран мира. Для многих участниц этот старт станет последней репетицией перед предстоящим мировым форумом. Его в конце лета примет итальянский Пезаро, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В пятницу минские состязания стартуют, а уже в воскресенье станут известны имена всех победительниц. Сразу после церемонии награждения начнется традиционное «гала-шоу», где зрители увидят показательные выступления звезд гимнастики. Тренерский штаб белорусской команды возлагает на наших девушек огромные надежды.