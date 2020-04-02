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Богданович: «Сейчас самое главное – сохранить здоровье тех спортсменов, которые у нас есть»

02 апреля 2020 13:52
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Дурнов о переносе Олимпиады: «Это ещё один экзамен для спортсмена»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
В это время, в которое нас история окунула, и на наш век это выпало, здесь самое главное – не то, что соревнования. Сейчас самое главное – сохранить здоровье тех спортсменов, которые у нас есть. Чтобы вот тот костяк, который у нас на сегодняшний день в 2020 году есть, чтобы его без всяких изменений, чтобы, не дай Бог, не коснулась их болезнь, абстрагировать от этого всего – сохранить их и перенести на 2021 год. Вот это, как по мне – спортсмену, самая главная задача. И, кстати, Олимпиада эта, хоть будет в 2021 году, но аббревиатура будет 2020.

Богданович: «Сейчас самое главное – сохранить здоровье тех спортсменов, которые у нас есть»-1

# Олимпиада 2020 # Александр Богданович

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